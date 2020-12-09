Команда парка выпустила рыбу обратно в воду.

В Южной Каролине работники парка поймали золотую рыбку длиной около 38 сантиметров и весом 4 килограмма.

Читайте также11-летняя девочка голыми руками спасла застрявшую в камнях акулу (видео)Об этом пишет CNN.

Средний вес домашней золотой рыбки составляет от 100 до 300 грамм, хотя в дикой природе он может превышать 2 килограмма. Средняя длина - от 11 до 30 сантиметров, сообщает National Geographic.

Директор парка Greenways Тай Хаук рассказал, что понятия не имеет, как долго рыба была в озере. Его команда не видела ничего похожего на золотую рыбку, когда 10 лет назад изучала его.

Чтобы проверить состояние экосистемы, работники парка используют метод электроловли, мягко ударяя рыбу (не причиняя ей вреда) и заставляя ее всплыть на поверхность воды, чтобы геодезисты могли проверить любые признаки, указывающие на нездоровую воду.

«Внезапно эта гигантская рыба выскочила и в сеть, и мы быстро сфотографировали ее», - сказал Хаук.

Команда парка выпустила рыбу обратно в воду. Они предполагают, что кто-то выпустил домашнюю золотую рыбку в озеро и она выросла до таких размеров, попав в более крупную физическую среду.

В Книге рекордов Гиннеса говорится, что самая длинная из известных золотых рыбок имеет длину 47,5 сантиметра от носа до плавника и принадлежит Йорису Гийсберсу из Нидерландов. Однако вес не был указан.

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Автор: Людмила Жерновская