В Одессе завтра откроется зоопарк после карантина

Групповые посещения и экскурсии пока запрещены. Также при входе всем посетителям будут мерять температуру.

В Одессе завтра в связи с послаблением карантинных ограничений откроется зоологический парк.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 15 мая Одесский зоопарк открывается для посещения. Начало работы – с 9:00.

Отмечается, что работа зоопарка будет организована в соответствии с требованиями карантинных ограничений для обеспечения безопасности гостей.

В частности, все посетители обязаны носить маски. На входе всем посетителям будут замерять температуру.

«Каждый сможет воспользоваться предложенными дезинфицирующими средствами», - добавили в мэрии.

В то же время, расположенные на территории парка экспозиция «Акватеррариум», детские игровые площадки и аттракционы пока остаются закрытыми. Также не будет работать секция юных натуралистов; пока не возобновляются массовые мероприятия, экскурсии, а также групповые посещения зоопарка.

Руководство зоопарка просит посетителей соблюдать максимальную дистанцию, держаться отдельными семейными группами. В свою очередь, работники учреждения постараются обеспечить гостям максимально комфортные условия пребывания.

Справка УНИАН. Одесский зоопарк расположен возле рынка «Привоз» с 1938 года, занимает площадь около 6 га.

Посещаемость - более 250 тыс. человек в год. Коллекция зоопарка содержит свыше 260 видов, порядка 1,5 тыс. экземпляров животных, в том числе около 50 видов занесены в Красную книгу Украины и Международную Красную книгу.