Жители деревни недоумевали из-за странного лая, раздававшегося непонятно откуда. Оказалось, что собака упала в колодец, а с ней еще две кошки.

В пакистанской деревне из 15-метрового колодца вытащили собаку и двух кошек, которые, как считается, провели там в темном заточении с водой и мусором много месяцев.

Об этом пишет The Express Tribune.

Таинственный лай собаки эхом разносился по холмистой местности в течение многих месяцев, прежде чем жители деревни пришли к выводу, что звуки доносятся из колодца. Тогда люди обратились в департамент дикой природы.

Спасатели нашли в колодце собаку и двух кошек. Непонятно, как они выживали все эти месяцы, однако предполагается, что животные питались отходами, выбрасываемыми сельскими жителями. Местные считают, что щенок упал в колодец по меньшей мере шесть месяцев назад.

Читайте такжеКровавый "пикник": на пляже Днепра 12 нигерийцев резали и жгли коз (фото, видео)Животных вытаскивали с помощью подъемного крана. Сначала в сетчатой переноске на поверхность подняли пса, а затем забрали кошек. Поймать последних оказалось нелегко, а на спасение второй кошки ушел почти час.

По словам сотрудников службы спасения, животные в порядке, однако переживают шок. Теперь спасенных четырехлапых поместят в карантин на несколько недель.

Колодец был построен около 80 лет назад, а еще два десятилетия тому жители деревни брали из него питьевую воду. Теперь же люди просят, чтобы власти забетонировали опасное сооружение.

The unprecedented performance of the team resulted in rescue of three voiceless lives living in an isolation of 80' deep inside a well since many months.

Well done #Wildlife Inspector Naeem & #ACF team lead by Wajiha, Ilyas, Raju and Ramesh. 1/2 pic.twitter.com/ICsq13yOt8 — SindhWildlife (@sindhwildlife) June 13, 2021

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Перевод: Катерина Комолова