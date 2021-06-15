В Пакистане собака и две кошки много месяцев провели в колодце / скриншот

В пакистанской деревне из 15-метрового колодца вытащили собаку и двух кошек, которые, как считается, провели там в темном заточении с водой и мусором много месяцев.

Об этом пишет The Express Tribune.

Таинственный лай собаки эхом разносился по холмистой местности в течение многих месяцев, прежде чем жители деревни пришли к выводу, что звуки доносятся из колодца. Тогда люди обратились в департамент дикой природы.

Спасатели нашли в колодце собаку и двух кошек. Непонятно, как они выживали все эти месяцы, однако предполагается, что животные питались отходами, выбрасываемыми сельскими жителями. Местные считают, что щенок упал в колодец по меньшей мере шесть месяцев назад.

Читайте такжеКровавый "пикник": на пляже Днепра 12 нигерийцев резали и жгли коз (фото, видео)Животных вытаскивали с помощью подъемного крана. Сначала в сетчатой переноске на поверхность подняли пса, а затем забрали кошек. Поймать последних оказалось нелегко, а на спасение второй кошки ушел почти час.

По словам сотрудников службы спасения, животные в порядке, однако переживают шок. Теперь спасенных четырехлапых поместят в карантин на несколько недель.

Колодец был построен около 80 лет назад, а еще два десятилетия тому жители деревни брали из него питьевую воду. Теперь же люди просят, чтобы власти забетонировали опасное сооружение.

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Перевод: Катерина Комолова