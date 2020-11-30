Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании национального природного парка «Королевские Бескиды».
Как сообщает пресс-служба Офиса президента глава государства сегодня подписал соответствующий указ № 526/2020.
Документ направлен на сохранение, воссоздание, эффективное использование природных комплексов Украинских Карпат, которые имеют особую природоохранную, оздоровительную, историко-культурную, научную, образовательную и эстетическую ценность.
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Национальный природный парк «Королевские Бескиды» создается во Львовской области. В его территории должны включить почти 9 тыс. га коммунальных земель, находящихся в подчинении «Старосамборского дочернего лесохозяйственного предприятия «Галсельлес», а именно: 8 тыс. 691 гектар, что изымается и предоставляется национальному природному парку в постоянное пользование, и 306 гектаров в пределах Днестровского лесничества, которые включаются в его территорию без изъятия у землепользователя.
Кабинет министров должен обеспечить утверждение в шестимесячный срок положение о национальном природном парке «Королевские Бескиды».
Кроме того, правительство должно предусматривать в проекте закона о государственном бюджете Украины на 2021-й и последующие годы средства, необходимые для функционирования национального природного парка «Королевские Бескиды».
Также Глава государства подписал Указ № 525/2020 «О территориях и объектах природно-заповедного фонда общегосударственного значения», которым объявил заказником, парком-памятником садово-паркового искусства общегосударственного значения: ландшафтный заказник «Кручи» (Донецкая область), ботанический заказник «Долина ирисов» и парк-памятник садово-паркового искусства «Адамовка» (оба - во Львовской области).
Бескиды - система горных хребтов в северной полосе Карпат, в пределах Чехии, Словакии, Польши и Украины. Наружная прядь Карпат.
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