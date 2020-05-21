Затопление хранилищ токсичных отходов на Донбассе: прокуратура открыла дело

В ходе военных действий на Донетчине разрушено и повреждено большое количество объектов инфраструктуры.

С апреля 2014 года в результате вооруженной агрессии Российской Федерации нарушено экологическое равновесие в регионе, что привело к опасным изменениям состояния окружающей среды на территории, где проживают почти 5 миллионов человек.

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С апреля 2014 года в результате вооруженной агрессии Российской Федерации нарушено экологическое равновесие в регионе, что привело к опасным изменениям состояния окружающей среды на территории, где проживают почти 5 млн человек.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины, то есть по факту нарушения законов и обычаев войны на временно оккупированной территории Донбасса.

Досудебным расследованием установлено, что апреле 2014 года в результате вооруженной агрессии РФ нарушено экологическое равновесие в регионе.

«В ходе военных действий разрушено и повреждено большое количество объектов инфраструктуры, такое состояние может негативно сказаться на работе очистных сооружений, защите хранилищ токсичных и радиоактивных отходов, грозит ухудшением качества питьевой воды и нарушениями в работе систем хозяйственного и питьевого водоснабжения. Ведь дальнейшее затопление шахт на оккупированной территории способствует выходу на поверхность токсичных шахтных вод и попаданию их в р. Северский Донец и Азовское море», - говорится в сообщении.

Указанные действия страны-оккупанта являются нарушением положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12.08.1949 и ст. ст. 35, 54, 55 Дополнительного протокола от 08.06.1977 (Протокол I).

Проведение досудебного расследования по данному производству поручено следователям ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.