На нарушителей составили админпротоколы, сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства за незаконную рыбалку.

На побережье Азовского моря возле Бердянска пограничники задержали двух браконьеров и спасли краснокнижных осетров.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Нарушители на маломерном судне типа "Казанка-2М" с помощью запрещенного орудия лова осуществили незаконный вылов водных биоресурсов. В улове браконьеров среди в основном пиленгасов были также два осетра, которые занесены в Красную книгу Украины", - говорится в сообщении.

По оценке экспертов, сумма ущерба, нанесенного государству, составляет около 115 тыс. грн.

За подход плавсредства к берегу вне объекта базирования пограничники составили на нарушителей протокол по ст. 202 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП), а за грубое нарушение правил рыболовства представитель рыбоохранного патруля составил протоколы по ч.4 ст.85 КУоАП.

Пойманную браконьерами рыбу отпустили обратно в море.

Правонарушителей передали сотрудникам Нацполиции. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 249 Уголовного кодекса Украины (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом). Браконьерам грозит штраф от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет.

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Автор: Антонина Доломанжи