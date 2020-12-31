Основные действия в оккупированном Крыму по поиску воды сводятся к военным мероприятиям, отметил экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

Проблема обеспечения оккупированного Россией Крыма пресной водой в 2021 году еще более усугубится.

Об этом в блиц-интервью "Обозревателю" рассказал доктор юридических наук, экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

Чтобы решить проблему с обеспечением Крыма пресной водой, оккупационная власть уже попробовала бурение скважин, запланировала организовать опреснение морской воды и создание искусственных осадков.

"У них есть варианты снижения напряженности ситуации. Первый и главный – это прекращение искусственного переселения в Крым россиян. Если вы переселили полмиллиона человек, очевидно, что это увеличивает нагрузку на сети", - отмечает Бабин.

Читайте такжеВ сети показали, как выглядит самое глубокое водохранилище Крыма (фото)Второй вариант, продолжил он, - наведение порядка в системах водораспределения. Сейчас, по его словам, там теряются огромные водные ресурсы, около 50% воды.

"На сегодня мы видим, что основные действия в Крыму по поиску воды сводятся к военным мероприятиям. Силами собственного министерства обороны, военных работников, то есть бесплатной рабочей силы, бурят скважины. Прямо скажем – методы Древнего Египта. На большее они не способны", - подчеркнул Бабин.

Он отметил, что это может немного снять напряженность в оккупированном Севастополе и Симферополе. На остальной территории они не будут прилагать существенных усилий для водоснабжения.

"По опреснению – конечно, они могут поставить опреснительные установки. Но есть несколько вызовов. Первый – технологии, второй – очень высокая себестоимость полученной воды, третий – высокая цена для всего человечества, потому что в результате опреснения образуется рассол, который надо куда-то сбрасывать. Они открыто заявляют, что будут сбрасывать его в море. Это будет экологическая катастрофа", - считает Бабин.

Искусственные осадки – трудно комментировать серьезно, заявил он. По его мнению, это пиар.

"Здесь есть несколько факторов. Чтобы делать искусственные осадки, используют химические соединения, которые распыляются. И они не так уж безопасны. Это не очень хорошо для населения, которое такую воду будет употреблять. Второе – искусственные осадки могут приводить к селевым потокам в горах, изменению русел и подобным вещам", - подытожил Бабин.

Засуха в Крыму: что известно

С 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начали вводить ограничения подачу воды. Питьевую воду жителям подают строго по часам – утром и вечером. С 23 сентября ограничительные меры подачи воды ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке. Также из-за пересохших скважин воду в 29 сел Северного Крыма доставляют цистернами.

Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Автор: Ольга Робейко