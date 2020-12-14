До этого из-за засухи и обмеления водохранилищ на полуострове начали вводить ограничения на подачу воды.

В оккупированном Крыму до критической отметки упал уровень воды в Загорском водохранилище, которое снабжает Большую Ялту. Так называемые власти планируют выкачивать воду из озера для снабжения города.

Читайте также"Вода то есть, то нет": крымчанка рассказала о жизни в оккупацииОб этом в Facebook сообщила глава российской администрации Ялты Янина Павленко, пишет Крым.Реалии.

«В ближайшее время начнется забор воды из озера Могаби – это даст нам дополнительно 850 тысяч кубов и позволит обеспечить ее подачу в три территории западной стороны Ялты», – написала Павленко.

Засуха в Крыму: что известно

С 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начали вводить ограничения на подачу воды. Питьевую воду жителям подают строго по часам - утром и вечером. С 23 сентября ограничительные меры подачи воды ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке. Также через пересохшие скважины воду в 29 сел северного Крыма доставляют цистернами.

Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН