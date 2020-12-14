В оккупированном Крыму до критической отметки упал уровень воды в Загорском водохранилище, которое снабжает Большую Ялту. Так называемые власти планируют выкачивать воду из озера для снабжения города.
Читайте также"Вода то есть, то нет": крымчанка рассказала о жизни в оккупацииОб этом в Facebook сообщила глава российской администрации Ялты Янина Павленко, пишет Крым.Реалии.
«В ближайшее время начнется забор воды из озера Могаби – это даст нам дополнительно 850 тысяч кубов и позволит обеспечить ее подачу в три территории западной стороны Ялты», – написала Павленко.
Засуха в Крыму: что известно
- С 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начали вводить ограничения на подачу воды. Питьевую воду жителям подают строго по часам - утром и вечером. С 23 сентября ограничительные меры подачи воды ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке. Также через пересохшие скважины воду в 29 сел северного Крыма доставляют цистернами.
- Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к «худшему сценарию» с водообеспечением полуострова.
- Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.
- После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
- Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.
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