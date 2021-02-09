Старейший в мире венский зоопарк открылся для посетителей после полуторамесячного карантина.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
В зверинец пускают ограниченное количество людей и только в респираторах, а чтобы избежать скоплений, просят зарегистрироваться онлайн.
Несмотря на ограничения, к самым популярным вольерам с пандами сразу же выстроили очереди, также немало посетителей собралось и у бассейна с пингвинами.
Венский зоопарк: история зверинца
Венскому зоопарку почти 270 лет. Он расположен в дворцовом комплексе Шенбрунн. Он был основан в 1752 году, когда император Священной Римской империи Франц I приказал построить у Летнего дворца в Вене королевский зверинец. Хотя зоопарк был почти полностью разрушен в ходе двух мировых войн, все же удалось частично сохранить изящную архитектуру 17 века. После масштабной реставрации в 1990-х годах он приютил более 500 видов животных.
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