У японському зоопарку панда народила двох малюків
В японском зоопарке впервые за четыре года панда родила двоих детенышей.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
«Пандочки еще очень крошечные, весят чуть больше 100 граммов каждый», – говорится в сюжете.
За малышами круглосуточно наблюдают работники зоопарка.
Читайте такжеВ кубинском зоопарке родились четверо бенгальских тигрят (видео)Отмечается, что пол детенышей еще невозможно определить. Поэтому и имен им тоже пока не придумали.
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