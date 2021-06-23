За малышами круглосуточно наблюдают.

В японском зоопарке впервые за четыре года панда родила двоих детенышей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

«Пандочки еще очень крошечные, весят чуть больше 100 граммов каждый», – говорится в сюжете.

За малышами круглосуточно наблюдают работники зоопарка.

Читайте такжеВ кубинском зоопарке родились четверо бенгальских тигрят (видео)Отмечается, что пол детенышей еще невозможно определить. Поэтому и имен им тоже пока не придумали.

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Автор: Катерина Шварц