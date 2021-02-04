Бездомные животные и птицы особенно страдают в морозы / фото УНИАН, Гиманов Александр
На следующей неделе в Украине ожидается существенное похолодание.
Во время морозов важно не позаботиться о бездомных животных и птицах, напоминают в МВД Украины.
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Рекомендации, как каждый из нас может спасти жизнь животным:
- Если животное спряталось от холода в вашем подъезде, не выгоняйте его, дайте возможность отогреться и накормите.
- Если вы заметили на улице замерзшее животное, срочно согрейте его возможными способами-впустите в теплое помещение или просто заверните во что-то.
- Накормите уличного кота или собаку. Это даст им силы пережить морозы.
- По возможности организуйте небольшое место для согрева животных в вашем дворе-домик, коробку и тому подобное.
- Не забывайте о птицах, наполните кормушки зерном.
- Для белочек, которые живут в парках, подойдут измельченные орехи.
- На водоемах остались лебеди и дикие птицы. Они также страдают от холода. Не кормите их хлебом, лучше использовать в качестве корма различные зерновые, но не твердые. Подойдет перловая крупа, ячмень, а также специальный корм для домашних птиц, который продается на рынках или в специализированных магазинах.
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