На следующей неделе в Украине ожидается существенное похолодание.

На следующей неделе в Украине ожидается существенное похолодание.

Во время морозов важно не позаботиться о бездомных животных и птицах, напоминают в МВД Украины.

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Рекомендации, как каждый из нас может спасти жизнь животным:

Если животное спряталось от холода в вашем подъезде, не выгоняйте его, дайте возможность отогреться и накормите.

Если вы заметили на улице замерзшее животное, срочно согрейте его возможными способами-впустите в теплое помещение или просто заверните во что-то.

Накормите уличного кота или собаку. Это даст им силы пережить морозы.

По возможности организуйте небольшое место для согрева животных в вашем дворе-домик, коробку и тому подобное.

Не забывайте о птицах, наполните кормушки зерном.

Для белочек, которые живут в парках, подойдут измельченные орехи.

На водоемах остались лебеди и дикие птицы. Они также страдают от холода. Не кормите их хлебом, лучше использовать в качестве корма различные зерновые, но не твердые. Подойдет перловая крупа, ячмень, а также специальный корм для домашних птиц, который продается на рынках или в специализированных магазинах.

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Автор: Екатерина Лиманская