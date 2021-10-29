Экотеррористы действуют очень манипулятивно и используют экотематику как чувствительную для населения, отмечают эксперты.

Как свидетельствует новое исследование, несмотря на спад промпроизводства во время пандемии, уровень содержания СО2 в атмосфере увеличивается. Данные Всемирной метеорологической организации свидетельствуют, что концентрация углекислого газа за последний год была рекордной.

Но экологи признают: эти сложные проблемы в основном замалчиваются экспертами. Об этом говорится в сюжете 5 канала.

Зато, отмечают экологи, на первый план выходят популистские и манипулятивные темы, выгодные псевдоактивистам. Кстати, последние прибегают и к террору против предприятий.

Как рассказал вице-президент Института Горшенина Алексей Лещенко, в Украине больше обращают внимание на проблемы агросектора: истощение земель, хищническое использование химудобрений, которые загрязняют плодородный слой земель и воды.

Экологический аудитор Иван Паламарчук отмечает: экотеррористы действуют очень манипулятивно и используют экотематику как чувствительную для населения, а на самом деле действуют в интересах третьих лиц.

"Заодно реальные экологические угрозы, связанные с производством продовольствия, будут только расти", - говорится в сюжете.

Эксперты бьют тревогу и отмечают: с решением экологических проблем нельзя медлить, учитывая их опасность для человеческого здоровья.

Автор: Григорий Бондарь