В Донецкой области заработал современный семенно-селекционный центр, где будут выращивать посадочный материал на основе технологий шведской компании ВСС АВ.

"Завод построен в рекордный срок – за 8 месяцев. На первом этапе лесоразсадничий комплекс будет производить более миллиона сеянцев сосны с закрытой корневой системой. В дальнейшем планируем увеличить мощности вдвое. Завод также начнет работать с лиственными породами", – заявил председатель Гослесагентства Юрий Болоховец.

Такой же комплекс этой осенью агентство открыло на Львовщине: регион дополнительно будет получать 11,5 млн сеянцев в год. В следующем году селекционно-семенные комплексы построят в Киевской, Житомирской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Волынской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

По словам Юрия Болоховца, они будут генерировать еще около 50 млн единиц качественного посадочного материала в год. Всего в следующем году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Зеленая страна" Гослесагентство планирует высадить 300 миллионов саженцев, что станет новым рекордом для страны. В 2023 году – 330 миллионов, в 2024 году - 334 миллиона.

Как отмечает Юрий Болоховец, в 2021 году кроме старта создание сети современных селекционных центров в лесной отрасли произошли также другие революционные изменения.

"Впервые за последние шесть лет высадка новых деревьев у нас значительно превышает лесозаготовку. Ведь для нас главное – это сохранение лесов. В то же время на фоне сокращения рубок мы увеличили доходы государства на 157%, получили от продажи древесины на 7,3 млрд грн. больше чем в прошлом году, уплатили около 8 млрд грн. налогов. Причина проста - впервые за историю отрасли мы всю древесину направили на электронные торги, несмотря на бешеное давление и сопротивление. Теперь богатство лесов работает на государство и людей, а не на кучку коррумпированных чиновников", – рассказал Юрий Болоховец.

По словам руководителя Гослесагентства, рекордную прибыль инвестировали в защиту лесов от пожаров.

"Нам оставили отрасль, где износ основных средств производства составлял 80%. На материально-техническое обновление выделялось 200 млн грн. в год. Юг и Восток вообще были несколько лет без финансирования. Мы инвестировали в техническую модернизацию 900 млн грн. Внедрили новые технологии – сотрудничаем с NASA, спутники, пролетающие над территорией Украины, сканируют термальное поле, сбрасывают информацию, которую мы обрабатываем. Мы в полтора раза увеличили зарплаты, в среднем у нас люди в регионах получают 16,5 тыс. грн. Итак, есть техника, новые технологии, является мотивация персонала. Как результат – в 5 раз меньшее количество пожаров, в 60 раз меньше средняя площадь одного пожара", – отметил Болоховец.

Революционные изменения произошли и в системе контроля и управления лесным хозяйством.

"Мы достигли очень значительного прогресса в цифровизации отрасли. Наша огромная победа – перевод учета всей древесины в электронную форму. Каждое дерево теперь должно быть на электронном учете не только в государственных лесхозах, но и у всех без исключения пользователей. Это мощный удар по теневому рынку. Кроме того, мы разработали электронный лесорубный билет и сертификаты происхождения материалов: уже запущен процесс согласования нормативно-правовой базы. То есть теперь мы будем видеть все, что происходит в самом отдаленном лесничестве. Жесткий и эффективный контроль за рубками. Уже не будет "бумажек", которые лесхозы сами себе выдавали! Мы также разработали электронную систему документооборота между охотничьими угодьями, областными управлениями и центральным аппаратом. Это качественно другой уровень контроля за всеми процессами", - пояснил Юрий Болоховец.

Автор: Григорий Бондарь