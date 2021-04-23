Участниками экологической акции стали 110 стран мира.

Высадили более 4 миллионов деревьев за день и установили мировой рекорд по озеленению планеты.

Читайте такжеВ Киеве неизвестные назвались коммунальщиками и срезали 17 вековых дубов (фото)Об этом говорится в эфире ТСН.Утро. Украина победила в глобальной экологической акции, участие в которой приняли 110 стран со всего мира.

Только за один день, 10 апреля, во всех странах вместе высадили 5,5 млн деревьев. И из них более 4 миллионов - в Украине. Делали это волонтеры, дипломаты и чиновники. Все, чтобы привлечь внимание к проблемам окружающей среды и показать пример, как надо его защищать.

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Автор: Ольга Робейко