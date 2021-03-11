По мнению членов профильной ассоциации, чтобы экологическая тема перестала быть популистской, каждый украинец должен осознать риски для жизни и здоровья от сделанного или сказанного.

В Украине сфера охраны окружающей среды страдает от постоянных манипуляций, а общественные активисты ради собственных интересов нередко прибегают к давлению с помощью акций и пикетов.

Такую ситуацию констатируют в украинской Профессиональной ассоциации экологов, сообщает "5 канал".

"В Украине сфера охраны окружающей среды страдает от сплошных манипуляций. И манипулируют абсолютно все – и представители государственных органов власти, и представители бизнеса, и представители, к сожалению, гражданского общества. К чему это приводит? Что в рамках большого количества экологических проблем мы: А) теряем время и Б) подрываем доверие и упускаем шанс в целом что-то решить. Поэтому этот вопрос очень беспокоит профессиональное сообщество и должен беспокоить всех жителей Украины, потому что за этим всем стоит риск для жизни и здоровья каждого из нас", – заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

При этом эксперт опровергает популярный ныне тезис о том, что за загрязнение окружающей среды несут ответственность только промышленники, ведь сохранение окружающей природы и чистоты воздуха – это вопрос общей ответственности власти, общественности и бизнеса.

Кроме того, по словам Цыганок, для собственных интересов темой экологии часто манипулируют общественные активисты, которые активно прибегают к давлению с помощью акций и пикетов.

"Мы понимаем что за этим нет никакого опыта, никаких практиков, которые знают решение. Это исключительно акции с демонстрациями. Поэтому вопрос: чего на самом деле добиваются такие активисты? Как они планируют решать ту или иную проблему? Или это создается исключительно информационная волна, которая дискредитирует и другие действия, и других представителей хороших общественных объединений?", - констатирует Цыганок.

При этом эксперты отмечают, что во всем этом хаосе дезинформации, к сожалению, "тонут" достойные инициативы. А потому для того, чтобы экологическая тема перестала быть популистской, каждый украинец должен осознать риски для жизни и здоровья от сделанного или сказанного.

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Автор: УНИАН