Однако вместо того, чтобы бороться с проблемой, немало общественных активистов, спекулирующих на экотематике, просто отвлекают от нее внимание.

Масштабная лесозаготовка в Украине в основном ориентирована на западные страны, в большинстве из которых – состояние с зелеными насаждениями намного лучше.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Украина имеет очень низкий уровень лесистости – 11-12%, европейские страны имеют от 16% до 40% лесистости. Например, Финляндия или Швеция не вырубают свои леса. Они покупают леса для своих нужд, но они сохраняют свои собственные леса. Потому что это легкие страны", – объясняет председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

В то же время специалисты констатируют, что незаконная вырубка лесов в Украине уже стала частью теневого прибыльного бизнеса. Однако вместо того, чтобы бороться с проблемой, очень часто общественности активисты, которые спекулируют на экотематице, отвлекают от нее внимание. Так называемые "экотеррористы" препятствуют работе промпредприятий, фактически шантажируя их.

По мнению экспертов, в Украине следует ввести ответственность за "экотерроризм" на законодательном уровне, а обществу и государству нужно сконцентрироваться на решении реальных экологических проблем, от которых зависит жизнь каждого украинца.

"В Украине несколько миллионов деревьев, которые были срублены, – остаются непроданными. Я уже не говорю о том, что куплено и будет выброшено. Мы должны популяризировать другую культуру отношения к зеленым насаждениям и в период новогодних праздников. И главное – значительное количество этих деревьев было срублено браконьерским способом", – добавила Тимочко.