Большой риск техногенных аварий и катастроф провоцирует опасное производство украинских предприятий.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона об экологическом страховании и гарантиях возмещения вреда, причиненного вследствие деятельности, представляющей повышенную экологическую опасность № 6018-2. Его уже поддержали 30 народных депутатов.

Проектом закона занималась рабочая группа "О предотвращении и возмещении экологического вреда", которая была создана в прошлом году на базе Комитета Верховой Рады по вопросам экологической политики и природопользования. Ее возглавила заместитель председателя экокомитета, депутат Верховной Рады Елена Криворучкина. Она объяснила необходимость такой законодательной инициативы не только нашими обязательствами в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, но и реально существующими проблемами. Среди которых - рост риска техногенных аварий и катастроф. В частности, к ним ведет деятельность большой части опасных предприятий в Украине и использование ими устаревшего оборудования. Значительные объемы отходов такого производства, недостаточно эффективный уровень их вторичного использования, переработки и утилизации, приводят к значительным экологическим проблемам.

Кроме того, эксперт отметила, что большой риск техногенных аварий и катастроф провоцирует и аварийный износ части сетей коммунальных хозяйств.

Согласно проекту закона, внедрение в Украине экологического вида страхования позволит всем пострадавшим от загрязнения окружающей среды получить финансовое возмещение в таких случаях:

ответственность перед третьими лицами вследствие загрязнения окружающей среды (расходы на восстановление территорий третьих лиц, ликвидацию последствий негативного воздействия на окружающую среду; компенсация вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц);

предпринимательские риски страхователя (расходы на восстановление территории застрахованного предприятия; убытки от срыва производства вследствие аварийного загрязнения окружающей среды).

Заместитель председателя экокомитета считает, что обязательное экологическое страхование не только создаст возможности возмещения убытков, но и выступит стимулом предупреждения аварийного загрязнения окружающей среды.

Законопроект зарегистрирован в Верховной Раде 29 сентября 2021 года. Сейчас получено положительное заключение от Главного научно-экспертного управления Верховной Рады и ожидается его рассмотрение на комитете.

Справка

Законопроект является альтернативным проекту Закона Украины "Об экологическом страховании" № 6018, разработанном Кабмином во исполнение Указа Президента Украины от 23.03.2021. Последним было введено в действие Решение СНБО "О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в экологической сфере и первоочередных мерах по их нейтрализации". В документе одной из ключевых задач определена разработка и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта закона об экологическом страховании.

Среди авторов законопроекта № 6018: депутаты Верховной Рады IX созыва – Елена Криворучкина и Юрий Корявченков.

Автор: Григорий Бондарь