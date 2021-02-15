Волонтеры вырезали у берега большой бассейн, чтобы птицы имели доступ к воде.

В курортном Трускавце волонтеры и неравнодушные горожане объединились ради спасения более полусотни лебедей.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Из-за сильных морозов озеро, где они зимовали, замерзло. Местные жители вместе со спасателями несколько раз пробовали сетками поймать птиц, но тщетно: несколько пернатых уже погибли.

Потом решили вырезать у берега большой бассейн, чтобы птицы имели доступ к воде. Теперь люди ежедневно патрулируют озеро и смотрят, не замерз ли бассейн.

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Автор: Олег Давыгора