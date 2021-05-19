Сатурния грушевая считается самой большой ночной бабочкой Европы.

Сатурнию грушевую, которая считается самой большой ночной бабочкой Европы, заметили жители одного из сел Костопольщины.

Об этом сообщает "Рівне Медіа".

Несмотря на то, что это ночной вид, его встретили днем. Бабочка действительно достойна статуса "крупнейшей в Европе ночной бабочки" - ведь размах его крыльев - размером с ладонь взрослого человека.

Сатурния грушевая также занесена в Красную книгу Украины. Размах крыльев этой бабочки может достигать 15 сантиметров.

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Автор: Екатерина Лиманская