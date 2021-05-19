Сатурния великая-самая большая ночная бабочка Европы / фото Википедия
Сатурнию грушевую, которая считается самой большой ночной бабочкой Европы, заметили жители одного из сел Костопольщины.
Об этом сообщает "Рівне Медіа".
Несмотря на то, что это ночной вид, его встретили днем. Бабочка действительно достойна статуса "крупнейшей в Европе ночной бабочки" - ведь размах его крыльев - размером с ладонь взрослого человека.
Сатурния грушевая также занесена в Красную книгу Украины. Размах крыльев этой бабочки может достигать 15 сантиметров.
Ночную бабочку заметили днем / фото " ровно медиа"
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