В Риме сотни птиц погибли в результате массовых новогодних фейерверков.
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Люди начали распространять фото и видео с десятками птиц, преимущественно скворцов, которые попадали мертвыми прямо посреди улиц в разных частях города.
Особенно много таких было около станции Термини, центральной улице Виа Национале и холма Эсквилин.
Люди пишут, что видели буквально "дождь" из мертвых птиц после начала полуночной "канонады" из фейерверков и петард, когда испуганные птицы пытались спастись от громких взрывов.
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