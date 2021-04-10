Каждый год жители планеты выбрасывают 300 млн тонн пластиковых отходов, которые попадают в реки и океаны, а потом и в еду. От них гибнут птицы и рыбы и животные, как в океанах, так и на суше.

Учреждения системы Организации Объединенных Наций инициировали проект по предотвращению загрязнения мусором водоемов и очистке мирового океана от пластика.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

Сегодня побережье многих развивающихся стран усеяно пластиковыми бутылками, рыболовными снастями и разного рода упаковками. В период пандемии горы этого мусора пополнили одноразовые маски и перчатки.

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На днях учреждения системы ООН объявили о новой инициативе по борьбе с морским мусором и очистке мирового океана.

В рамках нового проекта будет проверено наличие в достаточном количестве мусороприемных сооружений в портах бедных стран. Кроме того, будут проведены информационно-просветительские мероприятия для работников секторов судоходства и рыболовства. Планируются меры по обеспечению маркировки рыболовных снастей с тем, чтобы можно было определить их владельца, если они были утеряны или выброшены в море.

Каждый год жители планеты выбрасывают 300 млн тонн пластиковых отходов, которые попадают в реки и океаны, а потом и в еду. От них гибнут птицы и рыбы и животные, как в океанах, так и на суше.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), Международная морская организация (ИМО) и 30 стран надеются, что их новая масштабная инициатива под названием GloLitter станет важным вкладом в борьбу с морским мусором и очистке мирового океана.

В рамках проекта GloLitter основное внимание будет уделяться сокращению использования пластика в секторе морского транспорта и рыболовства. Будут также внедряться новейшие технологии по переработке продукции из пластика.

Как сообщал УНИАН, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский заявил, что в Черном море к 2050 году будет больше пластика, который разлагается от 100 до 1000 лет, чем рыбы, при этом засорение моря начинается с рек.

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Автор: Виктория Токарева