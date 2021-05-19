В оккупированному Крыму у пляжа нашли привязанные к камням трупы дельфинов.
Об этом центр реабилитации дельфинов «Безмятежное море» сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
На кадрах запечатлен один из дельфинов, привязанный к камню, его туша начала облезать. В ролике также показан лежащий на дне труп млекопитающего.
В центре говорят, что таким образом рыболовный промысел скрывает последствия своей деятельности. По его данным, менее 10 процентов погибших из-за прилова в сети дельфинов впоследствии оказываются на суше.
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«Остальные 90 процентов опускаются на дно моря, плавучесть зависит от степени упитанности и наличия в легких воздуха», - говорится в публикации.
Также сообщается, что некоторые рыбаки топят тела с грузом или наносят проникающие ранения в брюшную полость млекопитающим.
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