Таким образом рыболовный промысел скрывает последствия своей деятельности.

В оккупированному Крыму у пляжа нашли привязанные к камням трупы дельфинов.

Об этом центр реабилитации дельфинов «Безмятежное море» сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

На кадрах запечатлен один из дельфинов, привязанный к камню, его туша начала облезать. В ролике также показан лежащий на дне труп млекопитающего.

В центре говорят, что таким образом рыболовный промысел скрывает последствия своей деятельности. По его данным, менее 10 процентов погибших из-за прилова в сети дельфинов впоследствии оказываются на суше.

Читайте такжеВ российском океанариуме тренер избил двух белух и попал на видео

«Остальные 90 процентов опускаются на дно моря, плавучесть зависит от степени упитанности и наличия в легких воздуха», - говорится в публикации.

Также сообщается, что некоторые рыбаки топят тела с грузом или наносят проникающие ранения в брюшную полость млекопитающим.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко