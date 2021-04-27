Отмечаются, что результаты исследований качества этой воды станут известны в июне.

В оккупированном Россией Крыму планируют добывать пресную воду под дном Азовского моря.

Читайте такжеКрым засыхает: журналисты рассказали о критической ситуации с водой на оккупированном полуострове (видео)Как заявил так называемый глава полуострова Сергей Аксенов, там находятся большие запасы воды, пишут «РИА Новости».

По его словам, результаты исследований качества этой воды станут известны в июне, и тогда появится понимание перспектив по этим запасам.

До этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что бурение первых скважин по разведке дополнительных запасов воды на этой территории планируют начать в апреле, проектные работы уже провели.

По мнению ученых, под Азовским морем могут находиться зоны прарусел рек Дон и Кубань и значительные объемы пресной воды.

Дефицит воды в оккупированном Крыму

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставку воды на полуостров прекратили.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму достигла критического уровня из-за засухи и обмеления водохранилищ. Во многих городах и селах оккупационная власть ввела ограничения на подачу воды.

Власти Украины заявляют, что восстановление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

В то же время специалисты считают, что восстановить подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу технически невозможно, поскольку за прошедшие годы он пришел в полную негодность.

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Автор: Катерина Шварц