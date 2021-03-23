Новости Украины: в Николаевском зоопарке впервые показали пару новорожденных львят
В Николаевском зоопарке впервые показали пару новорожденных львят. Правда, пока только журналистам.
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Отмечается, что львятам еще нет двух месяцев. Им еще даже не дали имен.
«Это мальчик и девочка. Пока они живут с мамой подальше от посетителей», – говорится в сюжете.
В открытый вольер малышей выпустят только летом, и тогда их смогут увидеть посетители.
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