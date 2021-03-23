Львятам еще нет двух месяцев.

В Николаевском зоопарке впервые показали пару новорожденных львят. Правда, пока только журналистам.

Читайте такжеХарьковский суматранский орангутан Жора может получить паспорт - ему исполнилось 14 летОб этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что львятам еще нет двух месяцев. Им еще даже не дали имен.

«Это мальчик и девочка. Пока они живут с мамой подальше от посетителей», – говорится в сюжете.

В открытый вольер малышей выпустят только летом, и тогда их смогут увидеть посетители.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц