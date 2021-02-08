На видео всегда важный медведь Нанук ловит небольшой снег.

В Николаевском зоопарке показали, как радуется снегу белый медведь.

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Как говорится в сюжете ТСН, на видео всегда важный медведь Нанук ловит небольшой снег, выпавший в Николаеве, и пытается покачаться в нем по вольеру. Так эти животные чистят свой белый мех.

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Автор: УНИАН