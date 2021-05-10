На оленя был одет ошейник.

В Киеве возле станции метро "Бориспольская" люди сегодня заметили молодого оленя.

Об этом сообщает в Киев Оперативный.

На видео с животным заметно, что олень спокойно себе гуляет среди людей и совсем их не боится. Примечательно, что на оленя был одет ошейник.

"Вблизи со станцией метро Бориспольская гуляет чей-то домашний любимец. Никто не терял времени?"- сказано в заметке.

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Автор: Олег Давыгора