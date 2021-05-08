Власти Кении проведут первую в истории страны национальную перепись дикой природы.
Об этом сообщила Служба дикой природы Кении, пишет Громадське со ссылкой на BBC.
Перепись начнут проводить с восточной части страны в национальном заповеднике Шимба Хиллс.
Перепись животных Служба дикой природы проведет совместно с Институтом исследований и подготовки дикой природы. Это независимая организация, которая проводит исследования в области охраны диких животных.
Национальную перепись дикой природы проведут с целью выяснения общего количества диких животных и их распределение по стране.
Перепись также должна помочь определить тенденции популяции диких животных с течением времени и выявить угрозы сохранения различных видов.
BBC отмечает, что в разных частях Кении есть несколько парков и заповедников дикой природы.
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Служба охраны дикой природы Кении: что известно
Служба охраны дикой природы Кении является правительственной организацией, созданной в 1990 году, чтобы управлять дикой природой Кении и хранить ее. В задачи, стоящие перед службой, входят сохранение биоразнообразия в Кении, проблемы с изменением климата, деградацией окружающей среды, истощением лесов.
Она также занимается управлением рынка туризма, борьбой с браконьерством, конфликтами между местным населением и природой, вызванными ростом популяции и изменением землепользования.
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