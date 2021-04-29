Испуганное животное вернули владельцу.

Испанские спасатели вызволили быка весом в 800 килограммов.

Читайте такжеЗвезды цирка и рекламы: в Германии открыли приют для известных животных (видео)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Огромный бык по кличке Болеро свалился с обрыва на побережье.

Животное не пострадало, но выбраться самостоятельно не могло.

Чтобы вызволить его, спасателям пришлось вызвать вертолет.

После спасения испуганное животное сразу вернули владельцу.

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Автор: Людмила Жерновская