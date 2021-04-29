Животное не пострадало / Скриншот
Испанские спасатели вызволили быка весом в 800 килограммов.
Читайте такжеЗвезды цирка и рекламы: в Германии открыли приют для известных животных (видео)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
Огромный бык по кличке Болеро свалился с обрыва на побережье.
Животное не пострадало, но выбраться самостоятельно не могло.
Чтобы вызволить его, спасателям пришлось вызвать вертолет.
После спасения испуганное животное сразу вернули владельцу.
В Испании вертолетом поднимали 800-килограммового быка, который упал с обрыва
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