Владельца обвинили в жестоком обращении с животным.

В Харькове вчера, 29 декабря, на праздничной ярмарке заметили мужчину со львенком на поводке. Животное рычало на людей и убегало от толпы.

Об этом сообщает МГ "Объектив".

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Львенка зовут Симба. Ему уже год и 7 месяцев. Владелец хищника Станислав Кишинский заявил, что такие прогулки проводит часто, они безопасны и для животного, и для людей.

"Хотели сделать настроение новогоднее. Мы делаем вообще акции. В интернаты возим животных, это уникальный проект для деток", - сказал Кишинский.

Впрочем, Симба прыгал на людей, цеплялся когтями за верхнюю одежду детей. Мужчина говорил, что животному просто нравился этот ребенок. По словам свидетелей, примерно через 20 минут такой прогулки львенок начал рычать и убегать от толпы.

Очевидцы сделали замечание владельцу Симбы, что такой хищник должен жить не в квартире, а в большом вольере в зоопарке или в нацпарке. Они уверены, то, что делает Кишинский, это жестокое обращение с животным. После этого мужчина забрал львенка и ушел.

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Автор: УНИАН