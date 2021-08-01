Специалисты исследовали три главные реки, из которых берется вода для населения.

В воде главных рек Украины - источников воды для населения - обнаружили немало остатков медицинских препаратов, используемых для лечения больных COVID-19.

Об этом в эфире телеканала "Дом" рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины Михаил Хорев.

По его словам, недавно был проведен первичный анализ - скрининг - трех главных рек, воды которых используются для водоснабжения населения - Днепра, Днестра и Северского Донца.

"Проверяли воду на 3 200 веществ - это целевой скрининг, то есть когда у вас есть конкретный перечень и вы ищете. А также вода исследовалась на 64 000 веществ - это просто предположение, что они могут быть или нет. Согласно результатам, действительно, какие-то загрязняющие вещества есть", - сказал Хорев.

В частности, в воде есть следы лекарственных средств.

"Откуда берутся? Мы с вами употребляем какие-то таблетки, какие-то уколы и тому подобное, это все выводится из организма и рано или поздно попадает в водный объект. ... "Ковидных" препаратов очень много. То, что входит именно в "ковидный" протокол, именно эти вещества сейчас у нас в воде. Мы это фиксируем. Мы же с вами употребляем таблетки. Большое количество людей лечится, и это все попадает туда", - отметил замминистра.

При этом в водах Европы, по словам Хорева, существует такая же проблема.

"В Европе происходит то же самое... Европейцы четко оценивают: если фармпрепараты попадается в воде - это значит, что плохо, недостаточно работают очистные сооружения... В Европе есть и хорошие модернизированные очистные сооружения, но есть и старые", - добавил замминистра.

Читайте такжеИндийские власти признали сброс в реки тел умерших от COVID-19Кроме того, в исследованных образцах воды специалисты обнаружили очень большое количество цинка, пестициды, металлы. Хорев также отметил, что немалая проблема - наличие фосфатов, которые применяются при производстве моющих средств.

В то же время, говорит замминистра, "бояться на самом деле пока нечего".

"Мы не можем сказать, что у нас состояние значительно хуже, чем у соседей в Европе, потому что нет еще глубинных исследований, мы их только начали. Исследования по водной рамочной директиве занимают 3 года. Оценивается достаточно большой спектр... Словаки, которые делали у нас скрининг, остались довольны результатом. Они сказали, что в целом ваши реки находятся в гораздо лучшем состоянии, чем все о них думают", - добавил Хорев.

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Автор: Катерина Комолова