Такса кормит и ухаживает за маленьким поросенком.

В Германии такса стала мамой для маленького кабанчика.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как отмечается, этот необычный тандем живет в семье местных ветеринаров.

Малыша кабана принесли соседи: его нашли случайно, он замерзал, был голоден и истощен.

Как сообщается, как только поросенка принесли домой, им сразу взялась заниматься и кормить такса хозяев.

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Автор: УНИАН