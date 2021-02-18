Такса кормит поросенка, словно своего детеныша / скриншот
В Германии такса стала мамой для маленького кабанчика.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как отмечается, этот необычный тандем живет в семье местных ветеринаров.
Малыша кабана принесли соседи: его нашли случайно, он замерзал, был голоден и истощен.
Как сообщается, как только поросенка принесли домой, им сразу взялась заниматься и кормить такса хозяев.
Новости мира: в Германии такса стала мамой для кабанчика
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