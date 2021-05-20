Остался ли жив павлин - неизвестно / скриншот из видео

В Днепре сбежавший из парка павлин разгуливал по проезжей части вдоль двойной сплошной полосы.

Инцидент произошел в четверг, 20, мая на жилом массиве "Победа" неподалеку от парка "Сич".

На записи видно, что павлин как ни в чем не бывало разгуливает по дороге, рискуя оказаться под колесами автомобиля или спровоцировать ДТП.

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Автор: Денис Прядко