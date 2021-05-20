Остался ли жив павлин - неизвестно / скриншот из видео
В Днепре сбежавший из парка павлин разгуливал по проезжей части вдоль двойной сплошной полосы.
Инцидент произошел в четверг, 20, мая на жилом массиве "Победа" неподалеку от парка "Сич".
На записи видно, что павлин как ни в чем не бывало разгуливает по дороге, рискуя оказаться под колесами автомобиля или спровоцировать ДТП.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В Харькове утка с утятами остановила движение транспорта на шоссе (видео)
- В Киеве остановили автомобильное движение, чтобы утята перешли дорогу (видео)
- Во Львове в бассейн спорткомплекса заплыла утка с утятами (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram