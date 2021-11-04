В Чили научились создавать искусственные ледники
Таким образом в стране пытаются создать запасы воды перед летней засухой. Изобрели технологию в Индии, и уже применили ее в тамошней пустыне и в Непале.
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В рамках проекта первые искусственные ледники появились в Чили уже в этом году. Еще 50 хотят создать в 2022 году. Таким образом планируют сделать запас воды в размере 100 млн литров.
На протяжении последних лет Чили страдает от масштабных засух. В то же время ученые предупреждают, что ледники в Чилийских Андах медленно исчезают. Особенно это касается центральных регионов страны.