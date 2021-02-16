Почти полтысячи лебедей остались зимовать на реке Прут.

В Черновцах зоозащитники и неравнодушные горожане занялись спасением сотен лебедей.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Почти полтысячи лебедей остались зимовать на реке Прут. Река замерзла из-за сильных морозов, а птицы значительно ослабли.

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Автор: Олег Давыгора