В Черновцах зоозащитники и неравнодушные горожане занялись спасением сотен лебедей.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Почти полтысячи лебедей остались зимовать на реке Прут. Река замерзла из-за сильных морозов, а птицы значительно ослабли.
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