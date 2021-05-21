Австралия регулярно страдает от природных бедствий, которые участились вследствие изменений климата.

Школьники во всех регионах Австралии в пятницу вышли на масштабные климатические протесты с призывом отказаться от планов по расширению газовой промышленности.

Об этом пишет dpa.

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По информации СМИ, в акциях приняли участие тысячи молодых людей из разных уголков страны.

На этой неделе власти Нового Южного Уэльса объявили, что 600 миллионов долларов из налогов пойдет на строительство газовой электростанции.

Демонстранты же призывают правительство финансировать проекты, которые переведут экономику на источники возобновляемой энергии к 2030 году.

Как пишет BBC, Австралия – лидирует по выбросу углерода в мире на душу населения. С 1910 года в стране в среднем потеплело на 1,4°C, что привело к увеличению количества природных бедствий, в частности лесных пожаров.

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Автор: Яна Ставская