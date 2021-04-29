Работники зверинца не могут нарадоваться семьей носорогов / скриншот из видео
В Австралии публике впервые показали малыша исчезающего вида - черного носорога.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Маленькому носорогу 7 месяцев, он веселый, игривый, но пока не отходит от мамы. Работники зверинца не могут нарадоваться семейством носорогов, говорят, самка Бакыта, несмотря на то, что это для нее первый малыш, оказалась очень заботливой мамой и хорошо заботится о своем ребенке.
В Австралии публике впервые показали малыша черного носорога
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