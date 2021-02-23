На Херсонщине зафиксирован новый случай гибели птиц в биосферном заповеднике «Аскания-Нова».
Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области в Facebook.
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Отмечается, что в ГУ Госпродпотребслужбы в области 23 февраля поступило сообщение от директора биосферного заповедника «Аскания-Нова» Виктора Гавриленко о новых случаях гибели птиц.
«В настоящее время на месте началось эпизоотическое расследование. Специалисты Чаплинского управления Госпродпотребслужбы на территории дендропарка и озер на территории зоопарка выявили 187 трупов птиц: кряква - 38; утка огарь (краснокнижная) - 32; грачи - 75; галки - 42», - говорится в сообщении.
По результатам расследования будет предоставлена дополнительная информация.
Напомним, в январе в Херсонской области полиция начала расследование по факту вымирания около 185 краснокнижных журавлей в заповеднике «Аскания-Нова».
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