На территории заповедника обнаружили 187 трупов птиц.

На Херсонщине зафиксирован новый случай гибели птиц в биосферном заповеднике «Аскания-Нова».

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Херсонской области в Facebook.

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Отмечается, что в ГУ Госпродпотребслужбы в области 23 февраля поступило сообщение от директора биосферного заповедника «Аскания-Нова» Виктора Гавриленко о новых случаях гибели птиц.

«В настоящее время на месте началось эпизоотическое расследование. Специалисты Чаплинского управления Госпродпотребслужбы на территории дендропарка и озер на территории зоопарка выявили 187 трупов птиц: кряква - 38; утка огарь (краснокнижная) - 32; грачи - 75; галки - 42», - говорится в сообщении.

По результатам расследования будет предоставлена дополнительная информация.

Напомним, в январе в Херсонской области полиция начала расследование по факту вымирания около 185 краснокнижных журавлей в заповеднике «Аскания-Нова».

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Автор: Светлана Макринская