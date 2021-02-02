Последствия подъема уровня воды угрожают двум третям населения Земли, которые живут на побережьях или на низменных территориях.

Новые исследования показали, что изменение климата приводит к более быстрому подъему уровня океанов, чем прогнозировалось ранее.

Читайте такжеЛед исчезает на нашей планете с рекордной скоростью - исследованиеКак отмечается в исследовании, опубликованном в журнале Ocean Sciences, по предыдущим прогнозам не ожидалось поднятие уровня океанов более чем на 1,1 м до конца этого столетия. Однако новые расчеты, проведенные учеными университета Копенгагена и норвежского центра климатических исследований имени Бьеркнеса, показали, что при потеплении на Земле всего лишь на полградуса по Цельсию уровень океанов поднимается на полметра, а при потеплении на 2 °С — более чем на метр. До конца столетия, как ожидается, температуры на Земле вырастут более чем на 4 °C, передает kommersant.

Последствия подъема уровня воды угрожают двум третям населения Земли, живущим вдоль побережий или на низменных территориях. Чтобы избежать такой катастрофы, авторы исследования отмечают необходимость еще более кардинального снижения выбросов парниковых газов. По мнению ученых, мировая экономика должна сократить потребление углеродов еще как минимум на 200 млрд метрических тонн.

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Автор: УНИАН