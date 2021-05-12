С сегодняшнего дня требования к пересылке и транспортировке пчел будут ужесточены.

Укрпочта отреагировала на гибель восьми миллионов пчел на Закарпатье, которых пчеловоды из Иршавы и Виноградова прислали к заказчикам в специальных пакетах.

Пресс-служба оператора почтовой связи заявила, что подобный инцидент для Укрпочты - первый, несмотря на то, что транспортировка пчел происходит ежегодно. Одной из его причин назвали высокую температуру в регионе - около 27 градусов тепла.

"Стоит отметить, что перевозка пчел происходила по установленным правилам: пчелы были размешены в деревянных ящиках с вентиляционными отверстиями. Также стоит понимать, что грузовики, которыми Укрпочта перевозит отправления, не абсолютно герметичны – там есть доступ воздуха. Кроме того, в начале сезона сотрудники Укрпочты были неоднократно проинформированы об условиях пересылки пчел", - говорится в заявлении Укрпочты.

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Региональная дирекция сейчас выясняет детали инцидента. Степень ответственности и вопросы компенсации обещают определить после выяснения всех обстоятельств. В Укрпочте также заявили, что с сегодняшнего дня требования к пересылке и транспортировке пчел будут усилены.

"В частности, уже согласован с профильной ассоциацией вопрос относительно температурных ограничений: Укрпочта не будет перевозить пчел, если температура воздуха в городе отправления или доставки будет превышать +20°С", - уточняет компания.

"На будущее, учитывая ранее заявленные планы, текущий случай и то, что обработка таких грузов автоматическими сортировочными линиями является невозможной, в следующем году компания прекратит предоставление этой услуги и будет рекомендовать клиентам заблаговременно обращаться в специализированных перевозчиков, чтобы сохранить и свой бизнес, и здоровье пчел", - говорится в тексте заявления.

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Автор: Юрий Годован