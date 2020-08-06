Украинскую антарктическую станцию внезапно посетили пингвины (фото)

По мнению специалистов, птицы вернулись на станцию из-за аномально теплой зимы.

На украинской антарктической станции «Академик Вернадский» наблюдают неожиданное возвращение пингвинов дженту, которые покинули ее окрестности в мае.

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Как сообщает в Facebook «Национальный антарктический научный центр», еще в конце мая последний пингвин покинул станцию и поплыл в более теплые места, ведь в Антарктиде сейчас разгар зимы. Пингвины являются типичными жителями острова Галиндез, где расположена станция. Но они живут там во все сезоны, кроме зимы.

Теперь же на станции зафиксировали пять пингвинов, которые неожиданно для этого времени года вернулись.

«По словам биолога двадцать пятой украинской антакртической экспедиции Александра Салганского, обычно массовое возвращение пингвинов на остров наблюдается во второй половине октября (соответствует апрелю в нашем полушарии). В предыдущие годы остров зимой был почти весь скован льдом, зимы были снежные и лютые, но в этом году зима выдалась аномально теплой», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Академик Вернадский - единственная украинская антарктическая станция, расположенная на мысе Марина острова Галиндез в 7 км от западного побережья Антарктического полуострова. Она работает круглый год и является метеорологической и географической обсерваторией.

Изменение климата является одним из главным вызовов, стоящих перед человечеством в XXI веке. По оценкам ученых, уже сегодня тысячи людей по всему миру погибают от пагубных последствий климатического кризиса, но официальное документирование смертей не учитывает влияние этих масштабных экологических катастроф.

По мнению экспертов, уже к 2050 году около 80% мегаполисов на планете будут иметь иной климат.

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