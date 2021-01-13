Ученые займутся собственным анализом атмосферных процессов.

Национальный антарктический научный центр вместе с 30 научными организациями мира будут моделировать изменения климата в Антарктиде и Арктике.

Об этом говорится в сообщении центра в Facebook.

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Украинцы будут работать вместе учеными из США, Британии, Нидерландов, Финляндии, Норвегии, Германии, Китая и др. Международный проект обойдется в почти 8 миллионов евро, в Украину поступит 132 тысячи евро.

Полярники будут изучать динамику атмосферных процессов, таяние ледников, повышение уровня и окисление океана, что влияет на формирование регионального полярного климата.

Исследование поможет ученым моделировать различные сценарии изменений полярного климата, которые в первую очередь зависят от человеческой деятельности.

В рамках проекта центр в течение 4 лет будет предоставлять климатические данные из «Академика Вернадского» и займется собственным анализом атмосферных процессов.

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Автор: УНИАН