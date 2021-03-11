Мужчину задержали для выяснения всех обстоятельств правонарушения.

Пограничники задержали украинца, который пытался нелегально перенести из России коробки с 20-ю голубями.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

О неизвестном у границы проинформировал местный житель. Как выяснил пограничный патруль, нарушителем оказался 43-летний гражданин Украины, с собой он имел две коробки с декоративными голубями.

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Во время осмотра пернатых пограничники обратили внимание на кольца, которыми были перевязаны лапы птиц – с российскими метками "RUS SRSG 2020", что свидетельствует о принадлежности к "Союзу российских спортсменов-голубоводів".

Задержанный объяснил правоохранителям, что якобы во время поиска собаки, которая сбежала от него в направлении границы, заблудился, а ящики с декоративными голубями он просто нашел.

Однако, проверив участок границы, пограничники установили, что мужчина незаконно пересек украинско-российскую границу с территории Украины на территорию России и в обратном направлении.

"Обнаруженных птиц, вероятно, использовали в соревнованиях. Отметим, что согласно выводам орнитологов при благоприятных условиях голуби могут дожить до 20-25 лет, а некоторые и больше", – отмечают в службе.

Мужчину задержали для выяснения всех обстоятельств правонарушения.

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Автор: Яна Ставская