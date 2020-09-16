Все внимание традиционно сосредоточено на субъектах хозяйствования, а не системных проблемах, отмечает Цыганок.

Для Украины 2020-й год обернулся сплошным стихийным бедствием: то паводки, то сокрушительные пожары. И, несмотря на обещания, денег на улучшение экологической ситуации в Украине в следующем году Кабмин не заложил, передает «5 канал».

«Это тот момент, когда мы должны пересмотреть, провести качественный мониторинг состояния окружающей среды. Ведь все те стратегии, которые сейчас пишутся (мы видим перспективу бюджета на следующий год) – природоохранной деятельности там очень мало внимания уделено. Если не сказать, что это вообще отсутствие системной работы», – замечает президент Профассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

Специалисты отмечают, что для улучшения ситуации не так много и надо: действенный уголовный механизм для нарушителей и финансовая мотивация – для предприятий с экологическим курсом.

«Конечно, здесь надо заложить финансирование, но оно не такое колоссальное, чтобы наше государство не могло его выполнить... Есть проблема с теми предприятиями, которые годами привыкли по-хищнически использовать природные ресурсы. Почему мы не наблюдаем больших пикетов вокруг незаконных карьеров, вырубки деревьев. То есть есть проблемы, которые системно и глобально влияют на целые регионы. В то же время все внимание традиционно сосредоточено на субъектах хозяйствования», – указывает экологиня.

И резюмирует: «Только когда приходят выборы, раз в несколько лет, все государство, кажется, становится очень экологичным. Обидно, что это не происходит системно, потому что таким образом за борьбой мы упускаем возможности... а через несколько лет, возможно, уже будет поздно».

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Автор: УНИАН