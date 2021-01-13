Многие виды пауков охотятся с помощью разнообразных сеток и ловушек.

Мадагаскарские пауки (Damastes) во время охоты формируют "карман" из листьев и паутины, куда заманивают своих жертв.

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Об этом говорится в новом исследовании ученых, цитирует N1.

Во время наблюдений на Мадагаскаре авторы нашли по меньшей мере четыре таких тайника членистоногих. Возле одного из "карманов" сидел ее хозяин и поедал лягушку.

В жаркие дни амфибии часто прячутся от солнца под листьями, поэтому пауку достаточно скрепить два листка между собой и спрятаться в ожидании на лягушку. Но процесс охоты увидеть пока не удалось.

Многие виды пауков охотятся с помощью разнообразных сеток и ловушек. Одни плетут из паутины классические полювальні сетки, другие накрывают жертву своеобразным сачком, растянутым на передних конечностях, а третьим паутина служит в роли сигнализации, оповещающий о приближении потенциальной добычи, говорится в публикации.

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Автор: УНИАН