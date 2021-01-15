Человечеству комфортно закрывать глаза на очевидные вещи, поэтому мы живем так, будто ничего на самом деле не происходит, говорится в статье.

Ученые из Университета Флиндерса в Австралии говорят, что масштабы угрозы для биосферы и всех ее форм настолько велики, что их трудно осознать даже информированным экспертам.

Об этом говорится в публикации Science alert.

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Ученые осмотрели около 150 исследований, посвященных различным аспектам деградации состояния природы, и подытожили анализ нескольким важными тезисами.

Главными проблемами, с которыми мы столкнемся в ближайшем будущем, остаются кризисы в экономической и политической системе, сосредоточенные вокруг неустойчивого человеческого потребления за счет здоровья планеты.

Впервые с уменьшением биоразнообразия мир столкнулся еще 11 тысяч лет назад – до освоения человеком сельского хозяйства, однако в течение последних веков проблема только обострилась. В то же время популяция людей увеличивается, что усилит продовольственную безопасность, проблемы с плодовитостью почвы, сокращение видов живых организмов, загрязнение окружающей среды и другое.

Человечеству комфортно закрывать глаза на очевидные вещи, поэтому мы живем так, будто ничего на самом деле не происходит, говорится в статье.

В долгосрочной перспективе ученые видят "ужасное будущее массового вымирания, ухудшения здоровья, потрясения вследствие климатических изменений и войны за ресурсы".

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Автор: УНИАН