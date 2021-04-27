Ученые нашли в Тихом океане огромную свалку запрещенного химиката, который использовали против насекомых.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Ученые исследовали дно у побережья Южной Калифорнии, где по их подозрениям могли храниться токсичные отходы еще с середины 20 века.
В результате исследования дна, ученые обнаружили 25 тысяч бочек, в которых может храниться опасный для людей и животных инсектецид.
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