Ученые исследовали дно у побережья Южной Калифорнии.

Ученые нашли в Тихом океане огромную свалку запрещенного химиката, который использовали против насекомых.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Ученые исследовали дно у побережья Южной Калифорнии, где по их подозрениям могли храниться токсичные отходы еще с середины 20 века.

В результате исследования дна, ученые обнаружили 25 тысяч бочек, в которых может храниться опасный для людей и животных инсектецид.

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Автор: Олег Давыгора