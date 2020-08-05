Ученые нашли место на Земле с наибольшим разнообразием растений

Исследователям целом удалось обнаружить более 13,6 тысячи различных видов растений на острове, две трети из которых являются эндемичными.

29 ботаников из 19 стран определили место на Земле с наиболее разнообразной флорой - это самый большой тропический остров Новая Гвинея, что в Тихом океане.

К такому выводу они пришли после комплексного анализа растений острова, говорится в публикации в издании Nature, передает Громадське.

Исследователям в целом удалось обнаружить более 13,6 тысячи различных видов растений на острове, две трети из которых являются эндемичными - то есть такими, которые не встречаются больше нигде на Земле. На Новой Гвинее различных видов растений на 19% больше, чем на Мадагаскаре, который до сих пор считался местом с наиболее разнообразной флорой.

При этом, как отмечают исследователи, на Новой Гвинее открыли далеко не все фауну. Они прогнозируют, что в ближайшие 50 лет на острове обнаружат еще четыре тысячи новых видов растений. "Это рай, который изобилует жизнью", - так Новую Гвинею описывает соавтор исследования Родриго Камара-Лерет из Цюрихского университета в Швейцарии.

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Новая Гвинея - это остров в Тихом океане, расположенный к северу от Австралии. Его территория разделена на две части: западная является частью Индонезии - провинции Папуа и Западная Папуа, а восточная - независимым государством Папуа-Новая Гвинея.

Площадь Новой Гвинеи составляет 786 000 квадратных километров. Это второй по величине остров мира (после Гренландии) и крупнейший тропический остров мира. Он также является наиболее гористым островом мира - с укрытыми снегом вершинами, которые достигают пяти километров в высоту. Новая Гвинея также и сравнительно молодой остров, основа флоры и фауны которого зародилась в течение последних нескольких миллионов лет.

Научное исследование острова началось еще в 1700 году, но только сейчас исследователи смогли составить более или менее полный перечень его растений. Некоторые из авторов исследования в Nature жили на острове десятки лет, а часть из них всю свою жизнь изучала только один конкретный вид растения.

Как сообщал УНИАН, за последние 40 лет популяция птиц в США и Канаде уменьшилась на 29% или почти на 3 миллиарда особей.

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