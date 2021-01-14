Из-за сильнейшей за последнее десятилетие засухи турецкие города могут в ближайшие недели остаться без водоснабжения.
Читайте такжеВ оккупированном Крыму продолжают вводить ограничения подачи водыПо данным палаты инженеров-химиков Турции, слабые дожди привели к самой сильной засухе в стране за последнее десятилетие. По оценкам экспертов, в водохранилищах, снабжающих Стамбул, воды осталось около 138 млн кубометров, а этого количества может хватить примерно на 45 дней. Водохранилища, снабжающие Измир и Бурсу, наполнены на 36% и 24% соответственно. У Анкары запасов воды может хватить на 110 дней, сообщил мэр столицы Мансур Яваш, сообщает The Guardian со ссылкой на данные турецкой палаты инженеров-химиков.
Районы выращивания пшеницы, такие как равнина Конья и провинция Эдирне на границе с Грецией и Болгарией, уже предупредили о неурожае.
К засухе привело рекордное сокращение осадков во втором полугодии 2020 года. К примеру, в ноябре дождей выпало на 50% меньше, чем годом ранее. Кроме того, в качестве причин нынешней ситуации эксперты называют чрезмерную урбанизацию с вырубкой лесов и сокращением озелененных территорий, индустриализацию, рост населения, изменение климата.
С 80-х годов прошлого века в Турции было уже несколько масштабных засух. Эксперты Палаты инженеров-химиков настоятельно рекомендуют городским властям как можно скорее рассмотреть возможность введения нормирования воды для населения.
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