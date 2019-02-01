В Европе готовят новый закон, который запретил бы 90% используемого в ЕС микропластика

Европа ежегодно выбрасывает в окружающую среду почти 40 тысяч тонн микропластика - крошечных пластиковых частиц диаметром менее пяти миллиметров.

Европейское химическое агентство (European Chemicals Agency, ECHA) 30 января предложило новый законопроект, который запретил бы 90% микропластика, используемого в ЕС.

Если закон будет принят Европейским союзом, запрет может значительно сократить количество пластика, попадающего в окружающую среду, пишет Naked Science.

По данным ECHA, Европа ежегодно выбрасывает в окружающую среду почти 40 тысяч тонн микропластика - крошечных пластиковых частиц диаметром менее пяти миллиметров: от косметики и моющих средств до красок и удобрений. Для сравнения, это эквивалентно шести Большим тихоокеанским мусорным пятнам.

ECHA предлагает запретить около 90 процентов этого микропластика - в частности, такого, который производители добавляют не из необходимости, а потому, что они удобнее для производства, чем альтернативные варианты, что параллельно позволяет увеличить прибыль.

Если Евросоюз утвердит запрет, количество пластмассы, попадающей в окружающую среду в течение последующих двух десятилетий, уменьшится на 440 тысяч тонн.

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"Частицы микропластика вызывают растущую обеспокоенность в отношении ряда прав человека. Шаги, предложенные ECHA, необходимы для того, чтобы нынешние и будущие поколения могли пользоваться тем, что называется их естественным правом: чистой, здоровой и устойчивой окружающей средой", - говорит специальный докладчик ООН по токсическим веществам Баскут Тунчак.

В ECHA трезво оценивают социально-экономическое воздействие предложенного ограничения и понимают, что запрет может привести к различным затратам в зависимости от типа производимого продукта. Тем не менее ожидается, что введение ограничения в конце концов будет экономически эффективным во всех секторах, включая сельскохозяйственный: они определены в документе как крупнейший источник преднамеренно добавленных микропластиков.

Несколько государств - членов ЕС уже ввели запреты на использование пластмассы в определенных типах продуктов, в основном в отношении смываемых косметических продуктов. Инициатива ECHA также затрагивает ограничение использования формальдегида и силоксанов D4, D5 и D6.

Микропластик, несмотря на свой небольшой размер, представляет собой огромную проблему для окружающей среды планеты, подвергая опасности морских обитателей, загрязняя почву и создавая проблемы здоровью человека. На борьбу с его засильем направлены действия множества предприятий и компаний, однако главная битва должна вестись на законодательном, правительственном уровне.