"Так лысеют Карпаты": ВВС показали фото незаконных вырубок

В сети показали фото, демонстрирующие объемы незаконных рубок леса на Закарпатье. С помощью дрона авторы видео зафиксировали "залысины" на горах близ города Межгорье.

Об этом сообщает издание ВВС Украина в Facebook, пишет "Обозреватель".

"Так "лысеют" Карпаты. Эти фото были сняты с дрона на Закарпатье, в окрестностях города Межгорье. В 2019 году объем незаконных рубок в Украине вырос в семь раз, сообщало Государственное агентство лесных ресурсов. Причем рубят деревья не только в Карпатах, но и во всех лесистых регионах", – такой подписью сопровождали шокирующие фотографии на странице издания.

Также журналисты привели заявление Госагентства лесных ресурсов по высадке молодого леса.

"В агентстве говорят, что высаживаются и новые леса, поэтому за последние пять лет общее количество их в Украине даже несколько возросло", – говорится в сообщении.

Судя по сообщению, фото незаконных вырубок сделали по инициативе сообщества Dronarium Украина. Автор фотографий – Тимофей Шмайда.

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